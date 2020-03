Geschäfts- und Konsumklima in Italien brechen wegen Coronavirus ein

(Ergänzte Fassung mit Ökonomen) - Die Corona-Krise drückt die Stimmung von Managern und Verbrauchern in Italien tief in den Keller. Das Barometer für das Geschäftsklima fiel im März von 97,8 auf 81,7 Punkte, wie das Statistikamt Istat am Freitag unter Berufung auf seine monatliche Umfrage mitteilte.