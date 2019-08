Gespräche in Athen über Erdgas-Pipeline von Israel nach Europa

Die drei Mittelmeerstaaten Israel, Zypern und Griechenland halten an ihrem Projekt fest, mit einer Pipeline auf dem Meeresboden Erdgas aus Israel nach Europa zu befördern. "Wir arbeiten eng zusammen", sagte der griechische Energieminister Kostas Chatzidakis am Mittwoch nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Israel und Zypern, Juval Steinitz und Giorgos Lakkotrypis. Am Treffen nahm auch der für Energiethemen zuständige US-amerikanische Vize-Staatssekretär Frank Fannon teil.