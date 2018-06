Im Gegenzug garantieren die USA in dem am Dienstag von beiden unterzeichneten Gipfel-Dokument für die Sicherheit des weitgehend abgeschotteten Landes. "Ich habe einen sehr talentierten Mann kennengelernt", sagte Trump, der Kim auch zu einem Besuch im Weißen Haus einlud. Das Treffen sei "besser gelaufen als irgendjemand erwarten konnte". Kim sprach von einem "guten Auftakt zum Frieden". China brachte als erste Reaktion einen Abbau der Sanktionen der Vereinten Nationen gegen Nordkorea ins Gespräch.

Trump sagte, der Abbau der Nuklearwaffen werde "sehr, sehr bald beginnen". Dem Abschlussdokument zufolge sollen die Details in Folgetreffen von US-Außenminister Mike Pompeo mit einem hochrangigen Vertreter der nordkoreanischen Arbeiterpartei ausgearbeitet werden. Kim sagte bei der Unterzeichnung des Gipfel-Dokuments, die beiden Staatsmänner hätten vereinbart, die Vergangenheit hinter sich zu lassen: "Die Welt wird eine große Veränderung sehen." Trump sprach von einer "besonderen Verbindung" zu Kim: "Die Menschen werden sehr beeindruckt sein, und die Menschen werden sehr froh sein." Formell befinden sich die Teilnehmer des Koreakriegs noch im Kriegszustand; 1953 wurde nur ein Waffenstillstand vereinbart.

Das Treffen war das erste eines US-Präsidenten mit einem Machthaber in Pjöngjang. Trump und Kim zeigten sich vor den Augen der Welt demonstrativ umgänglich. So bezeichnete Trump Kim als "sehr schlau" und zollte ihm mit den Worten Respekt, dieser sei "ein würdiger und sehr harter Verhandlungspartner". Kim warf einen Blick in die schwer gepanzerte Limousine des US-Präsidenten "The Beast" und ließ sich von Trump etwas erklären. Zum Auftakt des Treffens zogen sich die beiden für etwa 40 Minuten in die Hotel-Bibliothek zurück, begleitet nur von ihren Übersetzern. Anschließend folgten Treffen in größerer Runde.

Trump: "Kim liebt sein Land"

"Wir haben alle Arten von Skepsis und Spekulationen über diesen Gipfel überwunden, und ich glaube, dass das gut für den Frieden ist", sagte Kim. Trump sagte: "Ich habe auch gelernt, dass er (Kim) sein Land sehr liebt." Noch vor wenigen Monaten hatten sich Trump und Kim gegenseitig mit Vernichtung gedroht und mit persönlichen Schmähungen überzogen. So hatte Trump Kim einen "kleinen Raketenmann" genannt, während Kim den Präsidenten als "umnachteten US-Greis" beschimpfte. Nach einer neuen Serie von Atom- und Raketentests Nordkoreas hatte sich die schwelende Krise zugespitzt und Trump den Sanktionsdruck verschärft. Mit der Winter-Olympiade in Südkorea setzte dann Tauwetter ein.

US-Außenminister Mike Pompeo sagte vor dem Gipfel, die Sanktionen würden vorerst in Kraft bleiben, bis Nordkorea sein Atomprogramm aufgegeben habe. China erklärte, es sollten nun Erleichterungen der Sanktionen erwogen werden, die von der UN verhängt wurden. In dem Abschlussdokument taucht das Wort Sanktionen nicht auf. Es ist lediglich von einer Förderung von "Frieden, Wohlstand und Sicherheit" auf der Halbinsel die Rede.

Bisher hat Nordkorea sechs unterirdische Atomtests durchgeführt. Außerdem hat die Regierung in Pjöngjang nach eigenen Angaben Trägerraketen entwickelt, die das Festland der USA erreichen können. Das Land unterhält eine der zahlenmäßig größten Armeen der Welt, leidet nach Berichten von Überläufern aber immer wieder unter gravierenden Hungersnöten.

