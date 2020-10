Geständnis im Stuttgarter Prozess um Daimler-Erpressung

Der Angeklagte erklärte über seinen Anwalt zudem, er habe in Berlin unter einer A-Klasse eine Rohrbombe zur Detonation gebracht. Mit dem Sprengsatz sollten aber keine Menschen verletzt werden. Deshalb habe er eine ruhige Gegend in Berlin ausgewählt. DNA-Spuren an den Überresten der explodierten Rohrbombe hatten auf die Spur des Angeklagten geführt. Auf einem Laptop aus der Wohnung des 31-Jährigen in Berlin konnten nach Aussage eines Ermittlers zudem einige der Erpresserschreiben an den Daimler-Konzern wiederhergestellt werden.

Die Anklage spricht von besonders schwerer versuchter räuberischer Erpressung und dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Ein Urteil könnte noch in dieser Woche fallen./sfx/DP/fba

(AWP)