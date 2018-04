Gestörter Flugverkehr in Europa - Ausgefallenes System läuft wieder

Nach Störungen im europaweiten Flugverkehr läuft das ausgefallene Steuerungssystem wieder. Das sogenannte ETFMS-System habe seinen Betrieb am Dienstagabend um 20.00 Uhr wieder aufgenommen, teilte die Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (Eurocontrol) in Brüssel mit. "Eurocontrol bedauert die Störungen, die Passagieren und Airlines aufgrund des heutigen ETFMS-Ausfalls entstanden sind, zutiefst", hiess es. Dies sei in mehr als 20 Betriebsjahren zuvor nur ein einziges Mal - 2001 - geschehen.