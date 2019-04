Gesundheitskommission treibt einheitliche Finanzierung voran

Diese verlangen unter anderem, dass in die Vorlage zur Finanzierung von stationären und ambulanten Leistungen aus einer Hand auch die Langzeitpflege und Spitex einbezogen werden. Die Kommission ist nicht grundsätzlich dagegen, bloss muss die Verwaltung zunächst die Grundlagen dafür erarbeiten.

Das braucht Zeit, und die SGK will vorwärts machen mit der einheitlichen Finanzierung. Schon in der Herbstsession soll das Geschäft in den Nationalrat, wie sie in einer Mitteilung vom Freitag schreibt. Im Gesetz soll immerhin festgehalten werden, dass der Bundesrat dem Parlament dann den Einbezug der Pflege beantragen soll, wenn die nötigen Grundlagen vorliegen.

Auf die lange Bank

Das sei nicht im Sinn der Kantone, sagte Michael Jordi, Zentralsekretär der Gesundheitsdirektorenkonferenz der Kantone, auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA. Es brauche einen verbindlichen Termin, wann die Pflegekosten in die Vorlage einbezogen würden. Sonst werde dieser Schritt auf die lange Bank geschoben.

Laut Jordi können die Effizienzgewinne einer einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen ohnehin erst dann realisiert werden, wenn die Langzeitpflege und Spitex einbezogen sind. Dort sei der Konflikt am grössten, weil die Pflegetarife seit Jahren eingefroren seien und die Kantone für die Restfinanzierung aufkommen müssten.

Heute werden ambulante Behandlungen von den Krankenkassen vergütet. Bei stationär erbrachten Behandlungen von Spitälern übernehmen die Kantone 55 Prozent der Kosten. In der Vernehmlassung hatte die SGK vorgeschlagen, dass die Krankenkassen künftig sowohl ambulante als auch stationäre Behandlungen vergüten. Die Kantone würden 25,5 Prozent der Kosten übernehmen, die nach Abzug von Franchise und Selbstbehalt übrigbleiben.

Skeptische Kantone

Dieser Prozentsatz müsse noch angepasst werden, schreibt die SGK in ihrer Mitteilung. Nach der Vernehmlassung hatte sie entschieden, die Bruttokosten als Basis zu nehmen, um Versicherte mit hohen Franchisen nicht zu benachteiligen. Sie hat weitere Anpassungen gemacht, um den Kantonen entgegenzukommen. Dazu gehört die Koordination mit der Vorlage über die Zulassung von Leistungserbringern.

Es sei nicht nur im Interesse der Kantone, dass diese so rasch wie möglich in Kraft trete, sondern auch in jenem der Krankenversicherer, wendet Jordi ein. Auch an der Frist von sechs Jahren, die die SGK den Kantonen zur Erreichung ihres Finanzierungsanteils einräumen will, hätten nicht allein die Kantone ein Interesse.

Die Kommission stimmte der Vorlage mit 15 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu. Bevor diese vom Nationalrat behandelt wird, kann der Bundesrat dazu Stellung nehmen. Ziel der einheitlichen Finanzierung ist es, die Verlagerung von stationär zu ambulant zu fördern und eine koordinierte Versorgung erleichtern. Die Kommission erhofft sich davon Einsparungen im Gesundheitswesen, da ambulante Behandlungen in der Regel günstiger sind.

(AWP)