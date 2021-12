Gewerbeverband dezidiert gegen Schliessungen und Homeoffice-Pflicht

Das Potential für die Massnahme Homeoffice sei bereits ausgeschöpft, dort wo es für die Firmen möglich sei, schreibt der SGV in einer Mitteilung. Zudem hätten die Unternehmen in der Logik des gezielten Schutzes Konzepte eingeführt, die sich bewährt hätten. Es gebe keine Evidenz für ein erhöhtes Infektionsrisiko am Arbeitsplatz.

Auch für Schliessungen fehle die entsprechende Evidenz. Eine solche Massnahme würde wiederum Branchen treffen, die bereits im vergangenen Jahr dringend notwendige Umsätze verloren hätten. Der SGV lehnt deshalb die Variante 2 des Bundesrates dezidiert ab.

(AWP)