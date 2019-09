Gewerkschaft macht Regierung für Thomas-Cook-Pleite verantwortlich

Die Regierung von Premierminister Boris Johnson hatte eine Bitte um Finanzierungshilfe in Höhe von 150 Millionen Pfund (170 Mio Euro) abgelehnt. Die Regierung will die etwa 150 000 gestrandeten britischen Urlauber mit Sonderflügen nach Hause holen. "Man muss kein Mathe-Genie sein, um zu wissen, dass die Rettung eines Eckpfeilers der britischen Wirtschaft billiger und kostengünstiger gewesen wäre", sagte Cortes. Er betonte, Wirtschaftsministerin Andrea Leadsom habe ein Treffen mit der Gewerkschaft abgelehnt, obwohl 9000 Jobs in Grossbritannien betroffen seien./bvi/DP/men

(AWP)