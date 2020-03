Gewerkschaftschefin fordert kompletten Wirtschaftsstillstand

(Zusammenfassung - Meldung ergänzt mit Stellungnahme Bauenschweiz (neu ab letztem Zwischentitel).) - Die Chefin der Gewerkschaft Unia fordert, die Wirtschaft in der Schweiz während der Coronakrise komplett stillzulegen. "Wir müssen jetzt herunterfahren", sagte Vania Alleva in einem am Montag publizierten Interview mit dem "Blick".