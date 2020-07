"Es kann auch sein, dass es heute zu keinem Ergebnis kommt", sagt sie vor dem dritten Verhandlungstag. Entscheidende Themen wie der Aufbaufonds oder das Knüpfen von EU-Zahlungen an Rechtsstaatsprinzipien seien "jetzt gut aufgearbeitet", sagt sie. Es gebe viel guten Willen, zu einer Einigung zu kommen, aber es gebe auch eine Vielzahl von zu lösenden Problemen.

Die 27 EU-Regierungen haben sich auch am Samstag nicht auf ein billionenschweres Finanzpaket der Union bis 2027 einigen können. Nach rund zwölfstündigen Beratungen vertagte EU-Ratspräsident Charles Michel am Samstagabend die Gespräche auf Sonntagmittag. Dann soll in einem dritten Anlauf versucht werden, eine Einigung über den EU-Finanzrahmen und den geplanten Corona-Aufbaufonds mit einem Gesamtvolumen von wahrscheinlich mehr als 1,7 Billion Euro zu erzielen.

In der Nacht und am Sonntagmorgen würden aber noch bilaterale Gespräche stattfinden, betonten EU-Diplomaten. Es gebe weitere Differenzen über den Aufbaufonds, betonte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte am frühen Sonntagmorgen.

Die deutsche Bundeskanzhlerin Angela Merkel hofft trotz der Probleme auf eine Einigung. "Die weitere Arbeit lohnt sich, weil es eine breite Bereitschaft unter den Mitgliedsstaaten gibt, eine Lösung zu finden", hiess es aus der deutschen Delegation.

Ringen um Zuschüsse und Kredite

Am Samstag war stundenlang vor allem über die Höhe des Aufbaufonds, die Gewichtung von Zuschüssen und Krediten sowie die Frage gerungen worden, wer über die Auszahlung entscheidet.

Dabei prallten die Forderungen der Niederlande, Österreichs, Dänemark, Schweden und Finnlands nach mehr Kontrolle auf die Position etwa Spaniens und Italiens. Diese von der Corona-Krise besonders betroffenen Länder lehnen ein vor allem vom niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte gefordertes Veto-Recht gegen die Auszahlung der Gelder ab.

Michel hatte den 27 Regierungen deshalb am Samstag einen Kompromissvorschlag vorgelegt, der neben einer Kürzung dieser Zuschüsse von 500 auf 450 Milliarden Euro auch einen Mechanismus enthielt, mit dem Zahlungen im Streitfall auch wieder gestoppt werden können. Das Gesamtvolumen des Pakets aus Zuschüssen und Krediten sollte aber weiter bei 750 Milliarden Euro liegen.

Die «sparsamen Vier» in Aktion

Die Kürzung reichte den sogenannten "Sparsamen Vier" aber nicht, denen sich auch Finnland anschloss. Michel hatte versucht, eine Zustimmung Dänemarks, Schwedens und Österreichs auch mit der Zusage eines höheren Rabatts von den Zahlungen für den EU-Haushalt zu erreichen. Zudem wurde eine weitere Kürzung der Zuschüsse als Option erwogen.

Am Abend gab es nach Angaben von Teilnehmern dann eine heftige Debatte über die Frage, ob Zahlungen aus dem EU-Haushalt künftig an rechtsstaatliche Prinzipien geknüpft werden sollen. Dies lehnten Polens Ministerpräsident Morawiecki und Ungarns Regierungschef Viktor Orban vehement ab. Beiden osteuropäischen Ländern wird vorgeworfen, mit umstrittenen Justiz- und Medienreformen rechtsstaatliche Prinzipien der EU zu verletzen. Nach Angaben von EU-Diplomaten setzen die Osteuropäer darauf, dass die südlichen EU-Länder für die Zuschüsse aus dem Aufbaufonds einer Verwässerung der Rechtsstaatsklausel am Ende zustimmen werden.

Schon am Samstagmorgen hatten die Prognosen für die weiteren Gesprächen bei dem EU-Gipfel in Brüssel eher düster geklungen. Sowohl Morawiecki als auch Rutte hatten Zweifel geäussert, ob Einigung auf dem Gipfel an diesem Wochenende erreicht werden könne. Bereits am Freitag hatte Kanzlerin Angela Merkel gewarnt, sie könne angesichts der Differenzen nicht sagen, "ob wir dieses Mal zu einem Ergebnis kommen".

Viele Einzelfragen unklar

Michel hatte versucht, die Positionen immer wieder mit bilateralen Gesprächen oder Verhandlungen mit einzelnen Gruppen zu lockern. Dabei hatte er meist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Merkel sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an seiner Seite.

Alle drei dringen auf einen Abschluss über die künftigen EU-Finanzen an diesem Wochenende. Die Kommissionspräsidentin hatte die 27 Regierungen gewarnt, dass die ganze Welt auf Europa schaue.

EU-Diplomaten erklärten den Widerstand vor allem Ruttes auch damit, dass dieser unter massiven innenpolitischen Druck stehe. Seine Koalition in Den Haag verfügt nur über eine knappe Mehrheit im niederländischen Parlament. Die nationalen Parlamente müssen dem Finanzpaket am Ende aber ebenso wie das Europäische Parlament noch zustimmen.

Grossbritannien zahlt nicht mehr

Strittig ist auch, wann die Rückzahlung der Anleihen beginnen soll, die die EU-Kommission zur Finanzierung des Aufbaufonds aufnehmen will. Michel schlägt nun wie von Deutschland gefordert vor, dass die Rückzahlung der Schulden schon vor Ablauf der nächsten Finanzperiode vor 2027 beginnen müsse - allerdings nun mit dem Zusatz, dass die EU zuvor eigene Einnahmequellen erhalten müsse. Hintergrund ist die Sorge etlicher EU-Staaten, dass ansonsten der EU-Haushalt, aus dem die Schulden getilgt werden sollen, zu knapp bemessen ist.

Bei dem rund ein Billion Euro schweren EU-Finanzrahmen von 2021 bis 2027 wiederum ringen die Staaten etwa um die genaue Höhe und die Verteilung der Mittel. Ein Streitpunkt ist dabei die Frage von Rabatten für die Nettozahler wie Deutschland. Polens Ministerpräsident Morawiecki bezeichnete dies als keine gute Idee, auch Frankreich hat Vorbehalte.

Einige Nettozahlerstaaten fürchten aber, dass ihre Last durch den EU-Austritt Grossbritanniens unverhältnismässig ansteigen wird. Denn auch das Königreich hatte mehr Geld nach Brüssel überwiesen, als es aus EU-Töpfen zurückbekam.

(Reuters)