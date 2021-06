Gipfeltreffen zwischen Putin und Biden begonnen

Parmelin hiess die Staatschefs in Genf, der Stadt des Friedens, willkommen. Die Schweiz sei geehrt, die beiden für den Gipfel begrüssen zu begrüssen. Er wünschte den Präsidenten der beiden Supermächte einen fruchtbaren Dialog, im Interesse der beiden Länder und der gesamten Welt.

"Alles Gute", sagte Parmelin und richtete danach noch kurze Worte auf Russisch und Englisch an Putin und Biden. Danach schüttelten sich die beiden Staatspräsidenten für die Fotografen kurz die Hände, bevor sie von Parmelin wieder in die Villa geführt wurden.

Putin war erst rund eine Stunde zuvor auf dem Flughafen Genf Cointrin gelandet. Biden seinerseits war bereits am Vortag angereist und hatte sich mit Parmelin und Aussenminister Cassis für ein kurzes Gespräch getroffen.

Die Gespräche sollen nach Angaben beider Seiten mindestens vier bis fünf Stunden dauern. Beide Präsidenten wollten bereits am Abend wieder die Heimreise antreten.

Es ist der erste Gipfel der Präsidenten der beiden grössten Atommächte seit Bidens Amtsantritt im Januar. Themen sind unter anderem die strategische Stabilität in der Welt, atomare Abrüstung, Kontrolle der Waffenarsenale sowie die Konflikte in Afghanistan, Libyen, Syrien und der Streit um die Atomprogramme im Iran und in Nordkorea. Biden wollte nach eigenen Angaben auch Menschenrechtsverletzungen in Russland ansprechen.

(AWP)