Gläubiger und Griechenland einigen sich auf Haushaltsziele

Nach Abschluss der jüngsten Kontrollen durch die internationalen Gläubiger Griechenlands steht fest, welche Haushaltsbilanz das Land in diesem und im nächsten Jahr erreichen muss. Demnach soll der Primärüberschuss - also eine positive Haushaltsbilanz ohne Berücksichtigung der Schuldenlasten - im Jahr 2017 bei 2,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegen. Im kommenden Jahr soll dieser Wert 3,5 Prozent erreichen. Die Einigung sei für alle Beteiligten akzeptabel, hiess es griechischen Medien zufolge am Donnerstag aus Kreisen des Athener Finanzministeriums.