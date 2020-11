Gleichstellungsbeauftragte stellen Firmen Präventions-Kit bereit

Sexuelle und sexistische Belästigung am Arbeitsplatz sei in der Schweiz nach wie vor eine Realität, heisst es in einer SKG-Mitteilung vom Dienstag. Gerade kleineren Unternehmen fehle es oft an den notwendigen Ressourcen, die in Artikel 4 des Gleichstellungsgesetzes verankerten Präventionsmassnahmen umzusetzen.

Die SKG verweist unter anderem auf Erhebungen des Forschungsinstituts gfs.bern aus dem Jahr 2019. 40 Prozent der befragten Frauen gaben damals an, sich in ihrem Alltag Sorgen zu machen, sexuell belästigt zu werden. Mehr als die Hälfte (59 Prozent) hatte eine Belästigung in Form von unerwünschten Berührungen, Umarmungen oder Küssen erlebt.

Mit einem Kit bestehend aus Informationsblättern, einem Leitfaden und einer Grundsatzerklärung sowie zwei Filmen, einem E-Learning-Tool und Plakaten will die SKG die Prävention stärken. Ziel des Kits ist es zudem, Firmen und Organisationen ein Instrument anzubieten, das die Möglichkeit bietet, Mitarbeitende regelmässig über sexuelle und sexistische Belästigung am Arbeitsplatz zu informieren.

Das Präventions-Kit steht auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch zur Verfügung. Es kann auf der Webseite der SKG kostenlos heruntergeladen werden.

www.equality.ch,

(AWP)