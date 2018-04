Glencore stellt Beziehungen zu Rusal und EN+ auf den Prüfstand

Der Rohstoffkonzern Glencore wird durch die US-Sanktionen gegen russische Unternehmen und Staatsbürger vor Probleme gestellt. Das Unternehmen steht in engen Beziehungen zu den auf der Sanktionsliste stehenden Rusal und EN+ des russischen Geschäftsmannes Oleg Deripaska. In einer Mitteilung des Konzerns mit Sitz in Baar vom Dienstag heisst es, man sei bemüht, sich in seiner Geschäftstätigkeit an die Sanktionen zu halten und alle nötigen Massnahmen zu treffen, um Risiken für Glencore zu vermeiden.