Die GLP hat an der Delegiertenversammlung in Rheinfelden AG ihre Kampagne zu den eidgenössischen Wahlen im Oktober mit dem Slogan "Mut zur Lösung" lanciert. GLP-Parteipräsident Jürg Grossen forderte am Samstag zudem eine lösungsorientierte Politik für die Schweiz.

25.03.2023 14:42