Golfstaaten-Gremium lädt Katar erstmals seit Boykott zu Sitzung ein

Das Golf-Emirat Katar will ein halbes Jahr nach Verhängung des Boykotts wieder erste Kontakte zu den Nachbarstaaten knüpfen. Der Golf-Kooperationsrat (GCC) habe den Emir von Katar erstmals seit Beginn des von Saudi-Arabien betriebenen Boykotts zu einer Sitzung eingeladen, sagte der katarische Aussenminister Muhammad bin Abdulrahman al-Thani am Sonntag in Doha.