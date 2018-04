Google-Mitgründer: Tech-Branche muss Verantwortung und Demut zeigen

Er sei zwar zuversichtlich, dass Technologie helfen könne, die grössten Probleme der Welt zu lösen, aber dieser Weg müsse mit "Verantwortung, Vorsicht und Demut" beschritten werden, schrieb der 44-Jährige in dem am Freitag veröffentlichten Brief.

Die Rolle und Marktmacht grosser Tech-Unternehmen wurden zuletzt zunehmend kritisch gesehen. Auslöser dafür waren unter anderem die Ausbreitung gefälschter Nachrichten und russischer Propaganda im US-Präsidentschaftswahlkampf, der jüngste Datenskandal bei Facebook und die Angst vor Arbeitsplatzverlusten durch künstliche Intelligenz. Google steht im Visier der EU-Wettbewerbshüter, die Probleme unter anderem beim weltweit meistgenutzten Smartphone-Betriebssystem Android sehen./so/DP/zb

(AWP)