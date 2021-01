Google und Apple fordern von Parler Massnahmen gegen gewaltschürende Beiträge

Deren Beiträge in der Mikroblogging-App zielten darauf ab, die "andauernde Gewalt in den USA weiter anzustacheln", erklärte Googles Mutterkonzern Alphabet am Freitag. Da die App nicht über die notwendigen Regelungen für gefährliche Inhalte verfüge, werde das Herunterladen des Nachrichtendienstes bis zur Behebung ausgesetzt.

Auch Apple forderte Parler auf, binnen 24 Stunden "alle anstößigen Inhalte aus Ihrer App zu entfernen, sowie alle Inhalte, die sich auf Angriffe auf Personen oder staatliche Einrichtungen jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt beziehen". Parler müsse einen schriftlichen Plan "zur Moderation und Filterung dieser Inhalte" vorlegen, hieß es in einem von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehen Brief an das Unternehmen.

Apple zitierte darin Beiträge von Nutzern, die einen bewaffneten Protest in der US-Hauptstadt Washington planen. "Inhalte, die das Wohlergehen anderer gefährden oder zu Gewalt oder anderen gesetzlosen Handlungen anregen sollen, waren im App Store niemals akzeptabel", so Apple in dem Schreiben. Apple lehnte einen Kommentar ab.

Parler ist ein soziales Netzwerk, zu dem viele Trump-Befürworter gewechselt sind, nachdem sie von Diensten wie Twitter ausgeschlossen wurden. Twitter hatte am Freitag Trumps privaten Account dauerhaft gesperrt, nachdem unter anderem infolge seiner Beiträge Anhänger am Mittwoch gewaltsam in das Kapitol eingedrungen waren.

Trump erklärte daraufhin auf seinem präsidialen Twitter-Konto, dass der Kurznachrichtendienst nicht für Meinungsfreiheit stünde und dass er erwäge, seine eigene Social-Media-Plattform zu gründen. Twitter löschte seinen Eintrag.

(Reuters)