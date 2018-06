Die beiden Konzerne hätten 2017 hierzulande Werbeeinnahmen von 1,63 Milliarden Franken generiert, davon 1,42 Milliarden alleine bei Google, wie die "Schweiz am Wochenende" (SaW, 24.06.2018) schreibt.

Der Artikel beruft sich dabei für Google auf Daten zur Suchmaschinenwerbung, die von Media Focus erhoben wurden. Die für Facebook angenommen 210 Millionen Franken würden auf Schätzungen "aus gut informierter Quelle" beruhen, heisst es weiter.

Bereits 2018 dürften die beiden Konzerne die 2-Milliarden-Hürde überwinden. Laut SaW gehen Brancheninsider für das laufende Jahr von einem Wachstum von 50 Prozent aus - für beide Konzerne. Sie könnten damit auf 2,4 Milliarden kommen, während die etablierten Medienplayer in Print, Fernsehen (SRF und Private) und Radio von 2 Milliarden (2017) auf 1,9 zurückfallen dürften - Online-Werbung nicht mitgerechnet.

SP-Nationalrat Matthias Aebischer fordert in der SaW Änderungen. Die Tech-Konzerne, müssten mit einer Medienabgabe "einen finanziellen Beitrag leisten an das demokratische Mediensystem der Schweiz", wird er zitiert. Als kleines Land sei es der Schweiz kaum möglich, über nationales Recht Gewinne bei US-Giganten abzuschöpfen, sagte Philipp Metzger, Direktor des Bundesamts für Kommunikation gegenüber dem Blatt. "Dafür bräuchte es einen europäischen Ansatz."

(AWP)