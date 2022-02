Graubünden will bis zu 80 Prozent Beteiligung an Wasserkraftwerken

(Neu: Reaktionen von Energieunternehmen, letzte vier Abschnitte. Rolle des Bündner Parlaments präzisiert, 8. Abschnitt nach dem Lead.) - Der Kanton Graubünden will zusammen mit den Gemeinden die Beteiligungen an Wasserkraftwerken in den nächsten Jahrzehnten von heute 20 auf bis zu 80 Prozent erhöhen. Diese konkrete Vorgabe brachte das Kantonsparlament am Dienstag in die neue kantonale Wasserkraftstrategie der Regierung ein.