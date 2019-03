Greater Zurich Area siedelt 2018 117 ausländische Unternehmen an

Die Mehrheit der Unternehmen stammt aus den Branchen Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Life Sciences, wie GZA am Mittwoch mitteilte. Mit Abstand am meisten kommen aus den USA (34), gefolgt von Deutschland (21) und China (15). Weitere Unternehmen stammen aus Russland, Grossbritannien und Korea.

Sie bieten insgesamt 452 neue Arbeitsplätze. Im Vorjahr waren es mit 903 deutlich mehr, was laut GZA an einem grossen Bauprojekt mit einer überdurchschnittlich hohen Stellenzahl lag. In den nächsten fünf Jahren planen die neu angesiedelten Unternehmen die Schaffung von rund 1300 Stellen.

Mitglieder der Greater Zurich Area AG sind die Kantone Glarus, Graubünden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Uri, Zug, Zürich und seit 1. Januar das Tessin. Ausserdem gehören die Region Winterthur sowie die Stadt Zürich sowie zahlreiche Unternehmen aus der Privatwirtschaft dazu. 2019 feiert die GZA ihr 20-jähriges Bestehen.

(AWP)