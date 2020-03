Greater Zurich Area siedelt 2019 weniger Unternehmen an

2019 hat die GZA zusammen mit ihren Partnern 103 Firmen bei der Ansiedelung im Wirtschaftsraum Zürich begleitet. Das sind 21 weniger als noch im Jahr zuvor. Damit bestätige sich ein allgemeiner Trend, wonach Direktinvestitionen in der Schweiz seit 2016 schrumpfen, heisst es in einer Mitteilung der GZA vom Dienstag.

Dennoch hat die Anzahl der Arbeitsplätze, die durch die Ansiedelungen entstanden, um rund 40 Prozent auf insgesamt 651 zugenommen. Zudem planen die neu angesiedelten Firmen, in den nächsten fünf Jahren weitere 1676 Stellen zu schaffen. Im letzten Jahr waren es noch ein Viertel weniger. Angesichts des anspruchsvollen Marktumfelds sei die GZA mit diesem Ergebnis zufrieden, heisst es im Communiqué weiter.

Die meisten Firmen, die sich 2019 in der "Greater Zurich Area" niederliessen, stammen aus den USA (37), gefolgt von Deutschland (15), China, Italien (beide 8), Schweden und Japan (beide 4). Die meisten sind im Bereich der Informations- oder der Kommunikationstechnologie (38), im Biotech- oder Medizinaltechnikbereich (26), in der Finanzbranche (8) und in der Maschinenindustrie (5) tätig.

Besorgt zeigt sich die GZA über die Auswirkungen des Coronavirus auf Investitionen in Schweizer Standorte. So seien zahlreiche bedeutende Messen und Anlässe abgesagt worden, bei denen die GZA sonst Marketing betreibt. Zudem könnten Firmen, die sich für eine Ansiedelung in einen der neun Kantone des Wirtschaftsraums Zürich interessieren, derzeit keine Reisen in die Region unternehmen. Die Unsicherheit und die abgeschwächte Konjunktur würden womöglich dazu führen, dass solche Projekte in diesem Jahr noch weiter zurückgehen.

tv/tt

(AWP)