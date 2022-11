In dem Bericht listet die Organisation Fallbeispiele aus Deutschland und zwölf anderen EU-Staaten auf. So sei die einzige in deutschen Gewässern heimische Walart, der Schweinswal, in einigen Gebieten vom Aussterben bedroht. Dabei sei dieser wichtig für das Ökosystem Meer, weil er vor allem alte und schwache Tiere fresse und dadurch die Population seiner Beutetiere gesund halte und eine übermässige Vermehrung verhindere. Schweinswale ernähren sich vor allem von Fischen. In der deutschen Nordsee gebe es aber nur noch 20 000 Schweinswale, in der zentralen Ostsee nur noch 500, so Greenpeace. Gründe seien menschliche Aktivitäten, so sei in bestimmten Schutzgebieten die Fischerei erlaubt. Nun solle auch noch in einem für das Tier wichtigen Gebiet vor Borkum ein neues Gasfeld erschlossen werden.