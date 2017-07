Grenzkontrollen: Italien bestellt österreichischen Botschafter ein

Nach der Ankündigung zeitnaher Grenzkontrollen am Brenner hat das italienische Aussenministerium den österreichischen Botschafter in Rom einbestellt. Das teilte das Ministerium am Dienstag mit. Kurz zuvor hatte Wien angekündigt, dass für den Einsatz am österreichisch-italienischen Alpenpass in Österreich insgesamt 750 Soldaten verfügbar seien. Angesichts der Vielzahl von Migranten in Italien müsse man sich vorbereiten, sagte Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Dienstag der "Kronen Zeitung". Das Verteidigungsministerium habe bereits erstes schweres Gerät nach Tirol verlegen lassen. Vier Panzer sollen für das Absperren von Strassen im Grenzgebiet vorgesehen sein./lkl/DP/stw