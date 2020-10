Grenzwert bei Neuinfektionen pro Woche für Deutschland überschritten

Der kritische Wert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche ist auf die gesamte Bundesrepublik bezogen überschritten worden. Der Wert gilt als eine wichtige Schwelle für strengere Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl am Mittwoch mit 51,3 an, am Vortag lag sie bei 48,6.