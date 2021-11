Greta Thunberg in Glasgow: Weltklimakonferenz ist ein Fehlschlag

Klimaaktivistin Greta Thunberg hat den Staaten der Erde auf einer Grossdemonstration am Rande der Weltklimakonferenz in Glasgow Tatenlosigkeit im Kampf gegen die Klimakrise vorgeworfen. Es sei kein Geheimnis, dass die COP26 versage, sagte die Schwedin am Freitag auf dem George Square im Zentrum der schottischen Grossstadt. "Es sollte klar sein, dass wir eine Krise nicht mit denselben Methoden lösen können, die uns überhaupt erst hineingebracht haben."