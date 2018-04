Griechenland hat laut Regierung Haushaltsziel für 2017 übertroffen

Die Kapitalgeber hatten Griechenland im Rahmen des laufenden Hilfsprogramms für den sogenannten Primärüberschuss im Jahr 2017 ein Ziel von 1,75 Prozent vorgegeben. 2018 und 2019 sollen jeweils 3,5 Prozent erreicht werden.

Erhöhte Beiträge zur Sozialversicherung, Einkommensteuer- und Mehrwertsteuer-Einnahmen stünden hinter den Überschüssen, sagte der Regierungsvertreter. Der schuldengeplagte Ägäisstaat hat seit 2010 von seinen europäischen Partnern und dem Internationalen Währungsfonds Hilfen von 260 Milliarden Euro erhalten.

Das 2015 vereinbarte dritte Rettungsprogramm hat ein Volumen von bis zu 86 Milliarden Euro und soll im August auslaufen. Die Regierung in Athen will sich danach wieder Geld am Kapitalmarkt leihen.

(AWP)