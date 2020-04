Griechenland hat sich am Mittwoch mit einer 7-jährigen Staatsanleihe frisches Geld in Höhe von zwei Milliarden Euro beschafft. Die Rendite lag bei zwei Prozent. Dies teilte der griechische Finanzminister Christos Staikouras mit. "Trotz der schwierigen Umstände, die die (Coronavirus) Pandemie erzeugt, hat es Griechenland geschafft", hiess es in einer Erklärung des Finanzministers.