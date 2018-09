Griechenland muss mehr für Kreditaufnahme zahlen

Gut zwei Wochen nach dem Ende der internationalen Finanzhilfen ist die Kreditaufnahme für Griechenland wieder teurer geworden. Am Mittwoch stieg die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen an den Kapitalmärkten auf 4,6 Prozent und war damit 0,8 Prozent höher als Ende Juli. Aus Kreisen des Finanzministeriums in Athen hiess es, dies hänge mit den Unsicherheiten zusammen, die die Währungsturbulenzen in der Türkei und in Argentinien erzeugten.