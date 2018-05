Griechische Justiz soll Novartis-Korruptionsvorwürfe untersuchen - Kritik an VRP

Das Votum sei erst nach einer mehrstündigen und zum Teil stürmisch verlaufenen Debatte zustande gekommen, berichtete das Staatsfernsehen (ERT).

Unter dem Schutz der Justiz stehende Zeugen werfen dem Pharmariesen vor, Ärzte und Politiker bestochen zu haben, um die Preise für seine Medikamente in die Höhe zu treiben und durch die zügige Genehmigung eigener Produkte den Markt zu beherrschen. Novartis hatte dazu eine interne Untersuchung angekündigt.

Unter den angeblich Bestochenen sind die ehemaligen Regierungschefs Antonis Samaras und Panagiotis Pikramenos, Zentralbankchef Ioannis Stournaras, EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos und sechs andere ehemalige Minister und Vizeminister sowie Tausende Ärzte. Alle weisen die Vorwürfe zurück.

Sie sprechen von Verleumdung und werfen der Regierung unter dem linken Premier Alexis Tsipras vor, von der schweren Finanzkrise im Land ablenken zu wollen. Das juristische Tauziehen rund um den Fall könnte Beobachtern zufolge Monate wenn nicht Jahre dauern.

Auch Schweizer Justiz tauscht sich aus

Doch nicht nur die griechische, auch die Schweizer Justiz beschäftigt sich inzwischen mit dem Fall. Die Bundesanwaltschaft und die Behörden in Basel-Stadt tauschten sich aus, ob der Straftatbestand der Bestechung fremder Amtsträger erfüllt sein könnte, berichtete die "Neue Zürcher Zeitung am Sonntag" (Ausgabe vom 20.05.2018).

Ausserdem stand der Basler Pharmakonzern am Wochenende auch wegen eines Vertrags mit Donald Trumps persönlichem Anwalt Michael Cohen erneut in den Schlagzeilen. Dass dieser unterschrieben wurde, führe nun vermehrt zu Kritik an Verwaltungsratspräsident (VRP) Jörg Reinhardt von Seiten von Aktionären und Anlegern, berichtete die "SonntagsZeitung".

Cohen war Anfang 2017 auf Vermittlung des damaligen CEO Joe Jimenez engagiert worden, um die Basler darüber zu unterrichten, welche Gesundheitsreformen Trump plant.

