Griechenland steht bei der Parlamentswahl am Sonntag vor einem Regierungswechsel und einem Sieg der Konservativen. Dem seit 2015 amtierenden Ministerpräsidenten Alexis Zsipras und seiner linken Partei Syriza droht eine herbe Niederlage. Jüngste Umfragen ergaben für die konservative Nea Demokratia (ND) von Parteichef Kyriakos Mitsotakis 35 bis 40 Prozent der Stimmen und damit einen Vorsprung vor Syriza von neun Punkten. Wegen einer Besonderheit des Wahlsystems, nach der die stärkste Partei als Bonus zusätzliche Mandate erhält, könnten die Konservativen möglicherweise sogar allein regieren.

Tsipras hatte nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl Ende Mai die regulär im Oktober fällige Wahl vorgezogen. Er könne das Ergebnis nicht ignorieren, begründete der 44-Jährige seinerzeit den Schritt. Bei der Europawahl landeten Mitsotakis und die ND fast zehn Punkte vor Syriza. Auch bei gleichzeitig stattfindenden Kommunal- und Regionalwahlen waren die Konservativen die klaren Sieger.

Reformbemühungen zeigen Wirkung - Wähler enttäuscht

2015 hatte Tspiras mit dem Versprechen die Wahl gewonnen, er werde die von den Gläubigern des hoch verschuldeten Landes erzwungene Sparpolitik beenden. Doch schon bald musste sich Tsipras den Geldgebern beugen. Er stand vor der Alternative, ein weiteres Hilfsprogramm und Sparauflagen zu akzeptieren oder den Staatsbankrott und den Ausstieg aus der Euro-Zone zu riskieren. Den europäischen Rettungsschirm konnte Griechenland, das seit 2010 im Rahmen dreier Hilfspakete von seinen Euro-Partnern und dem Internationalen Währungsfonds Kredite im Volumen von 280 Milliarden Euro erhalten hatte, im August verlassen. Die Staatsverschuldung liegt aber immer noch bei über 170 Prozent der Wirtschaftsleistung und ist mit Abstand die höchste in der Euro-Zone.

Doch die Reformanstrengungen zeigen Wirkung. Es gibt Lichtblicke auf dem Arbeitsmarkt, die Konjunktur zieht an, und Griechenland will seine Schulden früher zurückzahlen. Zudem führte die Regierung kürzlich einen Bonus für Rentner und Steuersenkungen ein. Doch die Wähler scheinen nicht zufrieden.

Mitsotakis verspricht niedrigere Unternehmenssteuer

Der Konservative Mitsotakis hat für den Fall seines Wahlsieges versprochen, jeden Spielraum im Haushalt für Steuersenkungen zu nutzen. "Sie haben den Menschen mehr Geld aus den Taschen genommen als nötig", sagte er unlängst im Reuters-Interview. "Ich habe vor, einiges davon den Menschen und den Unternehmen zurückzugeben." Er hoffe, dass so mehr investiert und das Wirtschaftswachstum vorangetrieben werde. Konkret plant Mitsotakis, die Unternehmensteuer in den kommenden zwei Jahren von derzeit 28 auf zwanzig Prozent zu senken. Die Steuer auf Dividenden soll auf fünf Prozent halbiert werden. Auch die Einkommen- und die Mehrwertsteuer sollen verringert werden.

Sollte Mitsotakis die Wahl gewinnen, würden die Griechen zu einer Tradition zurückkehren: Jahrzehntelang machten die Konservativen und die - heute weit abgeschlagene - sozialdemokratische Pasok die Regierung unter sich aus. Mit ihm wäre auch wieder eine der drei grossen Familien am Ruder, die über Generationen die Politik in Griechenland massgeblich beeinflussten. Wie die Familien Papandreou und Karamanlis stellte auch die Familie Mitsotakis bereits mehrere führende Politiker. So war Konstantinos Mitsotakis, der Vater des heutigen ND-Chefs, Anfang der 1990er Jahre Ministerpräsident. Und Kyriakos Mitsotakis' Schwester Dora Bakoyannis war unter anderem Aussenministerin.

(Reuters)