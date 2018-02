Griechischer Notenbankchef für eine vorbeugende Kreditlinie

Griechenland sollte aus Sicht von Notenbankchef Ioannis Stournaras am Ende des laufenden Hilfsprogramms im August eine weitere Absicherung durch eine vorsorgliche Kreditlinie nicht von vornherein ausschliessen. "Das sollte man nicht dramatisch einstufen. Die vorläufige Kreditlinie wird wie ein Schutzschild wirken", sagte Stournaras am Montag bei der jährlichen Tagung der griechischen Zentralbank in Athen. Die Regierung unter Alexis Tsipras lehnt einen solchen Kreditrahmen allerdings strikt ab.