An diesem Montag endet offiziell das Hilfsprogramm des Euro-Rettungsschirms ESM. Von Dienstag an will das Euro-Land finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen. Seit 2010 hatten die EU-Partner drei Kreditprogramme aufgelegt, um das überschuldete Euro-Land vor der Staatspleite zu bewahren. Insgesamt flossen nach ESM-Angaben 289 Milliarden Euro. Im Gegenzug musste Athen harte Reformen, Sozialkürzungen und Steuererhöhungen durchsetzen./tt/DP/tos

(AWP)