Griechischer Oppositionsführer äussert Skepsis über Sparvorgaben

Im Gegenzug für die bis 2018 erhaltenen milliardenschweren Hilfskredite musste Athen strikte Spar- und Reformauflagen umsetzen. Diese verpflichten das Land unter anderem bis 2022 dazu, einen sogenannten Primärüberschuss im Haushalt von 3,5 Prozent jährlich zu erreichen.

Die als wirtschafts- und privatisierungsfreundlich geltende Nea Dimokratia (ND) hatte zuletzt sowohl die Europawahl als die Regional- und Kommunalwahl deutlich gewonnen. Der linke Premierminister Alexis Tsipras hatte im Anschluss an die schlechten Ergebnisse seiner Syriza-Partei bei der Europawahl eine Neuwahl in Griechenland angekündigt. Diese soll voraussichtlich am 7. Juli stattfinden.

Griechenland weist nach wie vor die höchste Schuldenquote in Europa auf - das ist das Verhältnis der Gesamtverschuldung zur Wirtschaftskraft. Sie lag zuletzt bei etwa 180 Prozent, während nach den Regeln für das Eurosystem eigentlich nur maximal 60 Prozent erlaubt sind./apo/DP/he

(AWP)