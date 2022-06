Grösstes Stromverteilnetz der Schweiz wird neu überwacht

Der Berner Energie- und Infrastrukturkonzern BKW hat am Dienstag erfolgreich ein neues Netzleitsystem in Betrieb genommen. Dieses System besteht aus einer Vielzahl von Rechnern und steuert das Stromnetz in den Kantonen Bern, Solothurn und Jura - nach Angaben der BKW das grösste der Schweiz.