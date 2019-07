18'000 Jobs streichen bis ins Jahr 2022. Diesen Radikalabbau hat die Deutsche Bank am Sonntag bekannt gegeben. CEO Christian Sewing bricht damit mit einer Strategie, die seit 30 Jahren mehr oder weniger unverändert war.

Ganz abgesehen davon, dass nun zurecht auf Umsetzungsrisiken und auf wenig Spielraum für Fehler hingewiesen wird: Ich habe grundsätzlich Mühe mit Ankündigungen dieser Art. Wer weiss denn schon, wie der Geschäftsverlauf eines Unternehmens in zwölf oder 18 Monaten sein wird? Wird ein Stellenabbau immer noch umgesetzt, sollte es operativ plötzlich besser laufen? Die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt: Firmen ziehen solche Abbauziele oft nicht konsequent durch - oder sie werden intransparent gemacht.

Ein Hauptgrund für Ankündigungen à la Deutsche Bank ist vielmehr folgender: Die Ruhigstellung nervöser Investoren und damit verbunden eine Steigerung des Aktienkurses. Das ist der Deutschen Bank am Montag kurzfristig nicht mal halbwegs gelungen. Nach deutlichen Kursgewinnen in den ersten Handelsstunden fiel die Aktie bereits ins Minus.

Das bringt mich zum zweiten Thema: Die Aktien der Schweizer Grossbanken steigen am Montag als Folge der Ankündigung überdurchschnittlich. Begründet wird dies mit möglichen Marktanteilsgewinnen für die Banken bei Geschäften, welche die Deutsche Bank herunterfahren will. Das ist nur ein Teil der Realität. Üblicherweise transferiert der Markt Abbauankündigungen eines Unternehmens auf die ganze Branche. Vor allem, wenn sie sich diese an der Börse seit Jahren im Kriechgang befindet.

Ich höre hier schon die Gegenargumente: Die Schweizer Grossbanken seien der Deutschen Bank in Sachen Strategie mehrere Jahre voraus. Und Banken, wie etwa die Credit Suisse, hätten gerade mehrjährige Abbaupläne durchgesetzt. Wer so denkt, hat den Aktienkurs der UBS und der Credit Suisse in den letzten Jahren nicht beachtet. Die Titel kamen trotz verschiedener Massnahmen nicht vom Fleck. Investoren hätten wohl gerne mehr.

Abbauankündigungen à la "Deutsche" setzen auch andere Fantasien frei: Die der Branchenkonsolidierung. Nicht zufällig wurden in den letzten Wochen deutsch-schweizerische Fusionsmöglichkeiten durchgespielt: Ein Zusammengehen der institutionellen Geschäfte der Deutschen Bank und der UBS. Oder gar eine Grossfusion der beiden Institute. Ob letzteres Sinn machen würde, ist zweifelhaft. Sicher ist aber: Der Druck der Investoren, damit die Aktienkurse endlich aus dem Keller kommen, wird hoch bleiben.