Stattdessen schrumpfen sie sogar, wie eine Studie der Anwaltsfirma Linklaters aufzeigt.

Die frei verfügbaren Vergütungen in Grossbritannien für das Jahr 2017 beliefen sich laut Linklaters auf 19,6 Milliarden Dollar, wenig verändert von 2008. Sie seien in den letzten drei Jahren um neun Prozent gefallen, seit eine EU-Regelung in Kraft trat, die die Boni auf das Doppelte der Festgehälter beschränkte, erklärte die Anwaltskanzlei.

Im Gegensatz dazu lag der Bonuspool für US-Banken im Jahr 2017 bei 31,4 Milliarden Dollar - der höchste Betrag seit 2007 und um 78 Prozent höher als auf dem Höhepunkt der Krise. Voraus ging ein gutes Jahr für die US-Märkte, die sich nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten Ende 2016 stark entwickelten.

"Es ist kein Geheimnis, dass US-Banker in der Vergangenheit grössere Boni erhalten haben als ihre europäischen Kollegen", sagte Alexandra Beidas, Partner im Bereich Employment und Incentives bei Linklaters. "Aber es ist eine bittere Pille, zu sehen, dass einige Aufsichtsbehörden gegenüber Finanzinstituten ziemlich hart sind und andere weniger."

Europäische Händler erhielten 2017 die niedrigsten Boni seit Jahren, was auch auf eine geringere Rentabilität bei britischen und kontinentaleuropäischen Investmentbanken zurückzuführen war.

Britische Banken und ihre Aufsichtsbehörden waren sich in ihrer Feindseligkeit gegenüber der Bonus-Obergrenze einig. Im vergangenen Jahr signalisierte Mark Carney, der Gouverneur der Bank of England, dass Grossbritannien die Bonus-Deckelung überprüfen wird, wenn Grossbritannien die Europäische Union verlässt.

"Es scheint, dass der britische Finanzsektor wirklich die härtesten Regeln der Welt bekommen hat", sagte Beidas.

