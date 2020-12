Die Europäische Union und Grossbritannien wollen einem Insider zufolge eine Einigung auf einen Handelspakt am Donnerstagmorgen bekannt geben. Man "gehe derzeit noch die Einzelheiten durch", sagt ein EU-Vertreter.

Die Verhandlungen in Brüssel zogen sich dann bis in die Nacht, ohne dass viel nach aussen drang. Eine finale Einigung könne noch nicht bestätigt werden. Laut "BBC" ist eine Pressekonferenz für den frühen Morgen geplant.

"Die Zeichen stehen gut", sagte Irlands Premierminister Micheál Martin am MIttwochabend im irischen Fernsehen. Auch beim Schlüsselthema Fischerei, "scheint es heute das Gefühl zu geben, dass es zu einem Abschluss kommt".

Bereits am Mittwochnachmittag hatte ein EU-Vertreter Hoffnung geweckt: "Wir sind jetzt in der Endphase." Aus mehreren Quellen hiess es, der lange sehr schwierige Punkt der fairen Wettbewerbsbedingungen sei nun geklärt und beim zweiten Knackpunkt Fischerei sei man sich sehr nahe. In London erklärten Regierungskreise, eine Einigung noch am Mittwoch sei möglich, wenn auch nicht sicher.

Bereits am 31. Dezember endet die Brexit-Übergangsphase. Gelänge eine Einigung, könnte ein harter wirtschaftlicher Bruch zum Jahresende im letzten Moment vermieden werden. Allerdings könnte ein Abkommen nicht mehr rechtzeitig ratifiziert werden. Es müsste vorläufig angewendet werden, sofern die EU-Staaten zustimmen.

