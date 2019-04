Der Europäische Rat hat einem Aufschub des Brexit bis Ende Oktober zugestimmt. Damit wird Grossbritannien möglicherweise trotz der Austrittsabsicht an den Wahlen zum Europa-Parlament Ende Mai teilnehmen. Dies stellt die Abstimmungsorganisation, das Parlament aber auch deutsche Wahlberechtigte vor eine Herausforderung.

Die Grösse des Parlaments

Gewählt werden nach bisherigem Stand 751 Abgeordnete einschliesslich des Parlamentspräsidenten. Bei einem Brexit scheiden die 73 dem Vereinigten Königreich zustehenden Abgeordneten aus, beziehungsweise werden bei einem Brexit vor dem Abstimmungstermin gar nicht erst gewählt. Allerdings werden 27 dieser 73 Sitze unter 14 kleineren Mitgliedsstaaten, die bisher eher als unterrepräsentiert gelten, neu verteilt. Hier würden also Nachrücker ins Parlament einziehen. Für das grösste EU-Land Deutschland bleibt es bei 96 Abgeordneten, für Frankreich bei 74.

Ein Brexit noch vor dem 22. Mai

Sollte das Land noch vor dem 22. Mai austreten, würden die Briten ihre Kandidaten nicht mitwählen. Dies trifft auch etwa 100.000 Briten, die in Deutschland leben. Briefwahlunterlagen, die bereits beantragt und womöglich schon abgeschickt worden sind, würden ungültig gemacht.

Wie der Brexit auch Wähler anderer EU-Länder betrifft

Bei der EU-Wahl wird von Unionsbürgern gesprochen. Das heisst, ein Wahlberechtigter muss sich nicht in seinem Heimatland ins Wählerverzeichnis eintragen lassen und die dortigen Kandidaten wählen. Ein Deutscher beispielsweise, der in Grossbritannien lebt, kann sich also auch dort eintragen lassen und dort die Kandidaten wählen. Derzeit sind nach Auskunft der Bundeswahllieter rund 12'300 Deutsche auf der Insel registriert.

Wenn diese Wähler also sicher gehen wollen, dass ihre Stimmen im Europaparlament dauerhaft zum Tragen kommen, müssten sie sich wieder in Deutschland eintragen lassen. Dies muss bis zum 5. Mai abgeschlossen sein.

Briten in anderen EU-Ländern

Umgekehrt sind im deutschen Wahlregister sogar bis jetzt schon über 14'000 Briten eingetragen. Kommt der Brexit zum 31. Oktober oder zu einem anderen Termin nach der Europa-Wahl, dann verfallen diese Stimmen nicht. Ein Abgeordneter aus Deutschland, der mit den Stimmen der Briten gewählt würde, bliebe also im EU Parlament. Dies gilt selbst dann, wenn ihm ohne die britischen Stimmen ein Einzug gar nicht gelungen wäre.

EU-Bürger in der Schweiz

In der Schweiz leben 2 Millionen EU-Bürger. Diese können jeweils Kandidaten des Landes wählen, von dem sie die Staatsangehörigekeit haben. 43'000 Briten, die in der Schweiz leben, können also für Politikerinnen und Politiker in ihrem Land stimmen, welche im Vereinigten Königreich zur Wahl stehen.

