Auf dem turnusgemässen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag in Brüssel könnten Details eines Scheidungsvertrages vereinbart werden, bevor am Samstag das britische Parlament darüber abstimmen könnte. Allerdings war bereits ein EU-Sondergipfel noch im Oktober im Gespräch. Grossbritannien will zum 31. Oktober die Europäische Union verlassen.

Noch herrscht Unsicherheit, ob es zu einer Einigung kommt. Die Brexit-Gespräche stecken EU-Diplomaten zufolge wegen des künftigen Handelsabkommens fest. Auch die Zurückweisung von Zolllösungen für die Grenze auf der irischen Insel durch die nordirische DUP, auf deren Stimmen im Parlament die britische Regierung angewiesen ist, erschwere die Beratungen, sagen EU-Diplomaten.

Nordirland-Partei kritisch

Nach Einschätzung des EU-kritischen Abgeordneten Mark Francois gibt es darüber hinaus keine Garantie, dass bei einer Abstimmung im britischen Unterhaus über eine Vereinbarung mit der EU die Brexit-Befürworter der Konservativen und die nordirische DUP gleich votieren. Da Nordirland stark betroffen wäre, gebe man der Position der DUP grosses Gewicht, sagt Francois dem Sender Sky News.

Die geplante Unterrichtung der verbleibenden EU-Staaten zum Stand der Brexit-Verhandlungen mit Grossbritannien wurde um drei Stunden auf 17 Uhr verschoben, wie aus EU-Diplomatenkreisen verlautet.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier hat der EU-Kommission gegenüber die Gespräche indessen als konstruktiv bezeichnet. Allerdings müssten noch eine Reihe wichtiger Fragen gelöst werden, sagt EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos. Barnier werde die Kommission und die EU-Mitglieder im Laufe des Tages erneut über den Stand der Beratungen mit Grossbritannien informieren.

Sondergipfel möglich

Der britische Brexit-Minister Stephen Barclay würde auch eine kurze nur technische Verschiebung des Brexits über den 31. Oktober hinaus nicht billigen. "Nein, ich denke, dass es wichtig ist, am 31. Oktober die EU zu verlassen", sagt er vor einem Ausschuss des Unterhauses in London.

Sollte es heute in Brüssel keine Einigung geben, ist nach Angaben eines EU-Diplomaten eher ein Sondergipfel wahrscheinlich. Der EU-Gipfel selbst werde am Donnerstag nicht über den Brexit verhandeln. "Was nicht geht ist, dass es dort zu Verhandlungen kommt. Dafür ist das Ganze zu ernst und zu technisch", sagt der EU-Diplomat.

(Reuters/cash)