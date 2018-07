Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU soll am 29. März 2019 stattfinden – um Mitternacht in Brüssel, 23 Uhr Londoner Zeit. Über die genaue Ausgestaltung dieses einschneidenden Ereignisses, das im Juni 2016 vom Volk beschlossen wurde, herrschen immer noch Unklarheit und Streit. Soviel Streit, dass nun der prominente EU-Kritiker und bisherige Aussenminister Boris Johnson sowie Brexit-Minister David Davis die Regierung von Premierministerin Theresa May von der Konservativen Partei verlassen und so eine Regierungskrise ausgelöst haben.

Worüber wird gestritten?

Nach Monaten des Hin und Her hat Theresa May am Freitag auf ihrem offiziellen Landsitz Checkers einen Brexit-Plan vorgestellt: Beim Warenverkehr soll Grossbritannien weiterhin eng an die Regeln und Gesetze der EU gebunden bleiben. Der Europäische Gerichtshof hätte dabei weiterhin Hoheit über einen Teil der britischen Regulierung. Andererseits soll Grossbritannien beispielsweise kein Geld mehr ins EU-Budget einzahlen müssen.

Weswegen sind Boris Johnson und Co. unzufrieden?

Brexit-Befürworter wie Boris Johnson halten einen wie von May vorgeschlagenen "weichen" EU-Austritt für unzureichend und in weiten Teilen eine de-facto-Weiterführung der EU-Mitgliedschaft. Daher die Rücktritte.

Ein teilweiser Verbleib im EU-Binnenmarkt hätte den Nebeneffekt, dass Grossbritannien nur für den Dienstleistungssektor internationale Handelsabkommen schliessen könnte – etwa mit den USA, China, Indien oder Australien. Üblicherweise werden aber Dienstleistungs- und Warenabkommen verknüpft. Zum Vergleich: Die Schweiz kann von sich aus frei Handelsabkommen schliessen, weil sie nicht Teil des EU-Binnenmarktes ist, sondern den Zugang über die bilateralen Verträge regelt.

Wieso ist die Lage so prekär?

Seit den vorgezogenen Parlamentswahlen vor gut einem Jahr hat Theresa May keine Mehrheit im Unterhaus mehr. Regieren ist dadurch sehr kompliziert geworden: Ihre Partei ist gespalten in einen pro-europäischen und einen euroskeptischen Flügel. Ausserdem muss May die kleine nordirische Protestanten-Partei Democratic Unionist Party DUP zufriedenstellen, die ihre Regierung stützt.

Auf der anderen Seite hat die EU bisher kaum Bereitschaft gezeigt, auf britische Wünsche – etwa nach einem Freihandelsabkommen – einzugehen. Der in Checkers vorgestellte Austritts-Plan scheint diesem Umstand Rechnung zu tragen. Trotzdem ist nicht sicher, ob die EU und die europäischen Regierungen dem Plan zustimmen werden.

Stürzt Theresa May?

Wenn 48 konservative Parlamentsmitglieder May ihr Misstrauen aussprechen, kommt es zu einer Abstimmung in der Fraktion. Stimmt die Mehrheit gegen May, müssen die Parteimitglieder im ganzen Land einen neuen Parteichef wählen, der dann gleichzeitig Regierungschef wird. Boris Johnson werden nach wie vor Ambitionen nachgesagt, Regierungschef werden zu wollen. Aber es ist fraglich, ob er für eine etwaige Machtübernahme genug Unterstützer hätte. Das Parlament wird zudem demnächst erst einmal in die Sommerferien gehen. Die Parlamentarier der Konservativen werden sich gut überlegen, ob sie May wirklich stürzen wollen. Denn zerstreiten sie sich komplett, könnten Neuwahlen nötig werden und die oppositionelle Labour-Partei an die Macht bringen.

Was wird aus Theresa Mays EU-Plan?

Aktuell versuchen Eurospektiker bei den Konservativen, May zu einen klareren Bruch mit der EU zu bewegen. Ihr Druckmittel ist die Parlamentsabstimmung über Mays EU-Plan. Für die Premierministerin wäre es politisch unangenehm und potentiell heikel, wenn sie den Plan nur Dank der Stimmen der Opposition durchbringen würde. Die wahrscheinlichste Variante ist aber: May bleib im Amt und legt ihren Plan - allenfalls mit einigen Änderungen - der EU zu Verhandlungen vor. Bis im Oktober soll der Fahrplan zum EU-Austritt stehen, so dass er im März 2019 vollzogen wird.

#TelegraphView: After the resignations of Boris Johnson and David Davis, Theresa May should rethink her Brexit planhttps://t.co/UxCxIeZ4EB — The Telegraph (@Telegraph) July 10, 2018

Ist ein «Exit vom Brexit» wahrscheinlich?

Grossbritannien hat das offizielle Austrittsgesuch bei der EU Ende März 2017 gestellt. Vorigen Monat erliess das britische Parlament nach langem Gezerre ein Gesetz, das den EU-Austritt besiegelt. Rechtlich ist der Weg zum Brexit eindeutig geebnet. Für einen Stopp dieses Prozesses bräuchte es wohl eine weitere Volksabstimmung noch vor dem Austrittstermin im März 2019. Eine Wiederholung der Abstimmung hat die Regierung bisher ausgeschlossen – doch in den aktuellen Wirren britischer Politik ist noch einiges möglich.

Was sagt die Wirtschaft?

Grosse Unternehmen wie der paneuropäische Flugzeugbauer Airbus oder der Autohersteller Jaguar Land Rover drohten jüngst mit dem Abzug von Produktionsstandorten aus dem Vereinigten Königreich, falls es einen "harten" Brexit mit dem kompletten Ausscheiden der Briten aus dem EU-Binnenmarkt gäbe – dann würden für den Handel Zölle der Welthandelsorganisation WTO gelten. Der Checkers-Plan von Theresa May mit partiellem Verbleib im Binnenmarkt hingegen kommt den Wünschen zumindest der grossen, exportorienterten Unternehmen stark entgegen.

Wie reagieren die Finanzmärkte?

Der Londoner Leitindex FTSE100 stürzte nach dem Brexit-Votum am 23. Juni 2016 auf 5959 Punkte. Nach langer Erholung fiel der Index im März 2018 auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief bei 6889 Punkten, nur um im Mai auf ein Allzeithoch bei 7903 Zähler zu klettern. Heute beträgt sein Stand 7687 Punkte.

Verlauf des FTSE100 seit Anfang Juni 2016 (Grafik: cash.ch)

Die Stimmung hat sich in den vergangenen Wochen also etwas eingetrübt. Gleiches Bild beim Pfund: Zum Dollar stand es im April bei einem Tauschverhältnis von knapp 1,44, ist aber seitdem wieder auf 1,325 gefallen. Grössere Erschütterungen im Aktien- und Währungsmarkt würden wohl auftreten, wenn Grossbritannien im nächsten März ungeregelt und ohne Abkommen aus der EU austritt. Dies ist aber nach wie vor unwahrscheinlich.