Adoboli, der 2012 inhaftiert wurde, weil er bei der UBS einen Verlust von 2,3 Milliarden Dollar verursacht hatte, wurde während eines routinemäßigen Treffens auf einem Polizeirevier nahe seines Hauses in Livingston, Schottland, festgehalten, sagte sein Sprecher. Er fügte hinzu, dass Adoboli wohl in ein Immigranten-Abschiebezentrum in Schottland gebracht worden sei. Das Innenministerium deutete seine Absicht an, ihn am oder nach dem 10. September abzuschieben, sagte er.

Obwohl Adoboli den größten Teil seines Lebens in Großbritannien verbrachte, besitzt er keine britische Staatsbürgerschaft. Das Innenministerium will Adoboli auf der Grundlage von Gesetzen ausweisen, wonach Ausländer, die zu mehr als vier Jahren Gefängnis verurteilt wurden, in ihr Geburtsland zurückgeschickt werden. Er wurde in Accra, Ghana, geboren, verließ das Land jedoch mit vier Jahren und lebte in Israel, Syrien und im Irak, als die Familie wegen der Tätigkeit seines Vaters als Beamter der Vereinten Nationen umzog. Mit 12 Jahren kam er nach Großbritannien.

"Alle ausländischen Staatsangehörigen, die eine Haftstrafe erhalten, werden für eine Abschiebung in Betracht gezogen", sagte eine Sprecherin des Innenministeriums. Sie wollte sich jedoch zu dem Fall Adoboli nicht äußern.

Adobolis Anwalt bereite einen neuen Berufungsantrag für das Innenministerium vor, sagte Hopewell-Smith. Im Juni wurde ein Berufungsantrag, der Adobolis Abschiebung verhindern sollte, abgelehnt.

