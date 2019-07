Das gab die Parteiführung am Dienstag in London bekannt. Am Mittwoch soll der Ex-Aussenminister und frühere Londoner Bürgermeister zum neuen Premierminister ernannt werden. Johnson hat versprochen, Grossbritannien bis Ende Oktober aus der EU zu führen - mit oder ohne Austrittsvertrag. Ein ungeregelter EU-Ausstieg dürfte der Wirtschaft nach Ansicht von Experten schwer schaden.

(Reuters)