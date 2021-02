Grossbritannien plant eine höhere Einkommensteuer

Finanzminister Rishi Sunak werde das Vorhaben am Mittwoch bei der Vorlage des Haushalts offenlegen, berichtete "The Times" am Sonntag. So sollen demnach über eine höhere Einkommensteuer weitere sechs Milliarden Pfund in die Staatskasse fliessen.

Dort klaffe eine Lücke von 40 Milliarden Pfund. Sunak hatte zuvor angekündigt, Firmen wegen der Coronavirus-Pandemie weitere fünf Milliarden Pfund zukommen lassen zu wollen. Das Geld soll helfen, die Zeit bis zum geplanten Ende des Lockdowns im Sommer zu überbrücken.

Die Regierung in London hat allein in diesem Jahr 280 Milliarden Pfund unter anderem im Kampf gegen Corona ausgegeben. Sunak kündigte am Samstag an, er werde mit der Bevölkerung Klartext über die Belastung der Staatsfinanzen reden. Diese seien inzwischen "verwundbar", sagte er der "Financial Times": Ein Anstieg der Zinslast um einen Prozentpunkt erhöhe für den Staat die Kosten der Schuldentilgung um 25 Milliarden Pfund.

Deswegen wolle er am Mittwoch "offen mit den Menschen über die öffentlichen Finanzen sprechen" sowie über Pläne, diese Herausforderung zu meistern. In den vergangenen Tagen sind weltweit die Renditen von Staatsanleihen gestiegen. Anziehende Bond-Renditen bedeuten höhere Finanzierungskosten für Staaten und Unternehmen.

(Reuters)