Grossbritannien und die Ukraine haben nach dem britischen Abschied aus der EU ein Abkommen zur engeren Zusammenarbeit unterzeichnet. "Unsere Bindung an die Ukraine ist felsenfest", sagte Premierminister Boris Johnson am Donnerstag bei einem Staatsbesuch von Präsident Wolodymyr Selenskyj in London. Selenskyj sprach von einer "neuen Etappe strategischer Partnerschaft". Der Vertrag sieht auch Handelserleichterungen zwischen beiden Staaten vor.