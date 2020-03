Wenn die Nachfrage grösser sei, werde so viel Kapazität zur Verfügung gestellt wie erforderlich. Doch auch ein einzelnes Massnahmenpaket oder isolierte Interventionen reichten nicht aus. "Diese nationale Anstrengung wird von Regierungsmassnahmen in der Wirtschaft flankiert, die ein Ausmass haben, das noch vor ein paar Wochen unvorstellbar war". Grossbritannien werde alles tun, was nötig sei, um die Wirtschaft zu unterstützen.

(AWP)