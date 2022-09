Die Entscheidung ist Teil von geplanten "ambitionierten deregulierenden" Massnahmen, wie Finanzminister Kwasi Kwarteng am Freitag sagte. "Wir brauchen globale Banken, die hier Jobs schaffen, hier investieren und hier in London Steuern zahlen, nicht in Paris, nicht in Frankfurt und nicht in New York", erklärte er im Parlament. "Die Deckelung der Bonus-Zahlungen trieb nur das Grundgehalt der Banker in die Höhe oder verlegte die Geschäfte ausserhalb von Europa."