Grossbritannien sucht Alternativen zu US-Handelspakt

Nach einem Treffen des britischen Premierministers Boris Johnson mit US-Präsident Joe Biden im Weissen Haus scheint ein bilaterales Freihandelsabkommen in weite Ferne gerückt zu sein. Britische Medien berichteten am Mittwoch, dass London nun einen Beitritt zum nordamerikanischen Handelsabkommen USMCA zwischen den USA, Kanada und Mexiko anstrebe. "Es gibt mehrere Möglichkeiten dafür", zitierte die Zeitung "Times" eine Regierungsquelle. Wie es weitergeht, liege an der US-Regierung. Zudem will sich Grossbritannien dem Handelsabkommen CPTPP der Pazifikanrainerstaaten anschliessen.