Grossbritannien verlängert Corona-Massnahmen um mindestens drei Wochen

Grossbritannien verlängert die Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie um mindestens drei Wochen. Das bestätigte der britische Aussenminister Dominic Raab am Donnerstag in London. Eine Lockerung der Massnahmen zum jetzigen Zeitpunkt könne sowohl die öffentliche Gesundheit als auch die Wirtschaft in Gefahr bringen. Zuvor hatte der Nationale Sicherheitsrat zum Thema getagt.