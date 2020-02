Die britische Regierung hat das neuartige Coronavirus als "ernste und unmittelbare Gefahr für die Volksgesundheit" eingestuft und damit ihre Schutzmassnahmen verschärft. Menschen können nun gezwungen werden, in Quarantäne zu gehen, wie das Gesundheitsministerium am Montag in London mitteilte. Dies komme nicht nur den Betroffenen zugute, sondern könne auch weitere Ansteckungen mit dem Erreger verhindern. In Grossbritannien stünden dafür zwei Einrichtungen in Wirral und Milton Keynes zur Verfügung.